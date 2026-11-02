भोपाल: थाने में FIR लिखवाने आए फरियादी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पड़ोसी की मारपीट की शिकायत लेकर तलैया थाने पहुंचे 40 वर्षीय माजिद उर्फ कालू कुरैशी की एफआईआर दर्ज कराने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उसने घबराहट की शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल पत्नी के साथ उसे आटो से अस्पताल रवाना किया। लेकिन रास्ते में ही उसे उल्टियां होने लगीं। हमीदिया अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। तलैया थाना पुलिस मौत के मामले में जांच कर रही है। पड़ोसी से लेनदेन का विवाद माजिद कुरैशी इस्लामपुरा, तलैया थाना क्षेत्र में परिवार के साथ रहता था। उसने पड़ोस में रहने वाले हारिस कुरैशी से 10 हजार रुपये उधार लिए थे। रविवार शाम करीब पांच बजे हारिस रकम मांगने पहुंचा। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि हारिस ने माजिद के साथ मारपीट की।