भोपाल नगर निगम की दो कर्मचारी यूनियनों में टकराव, नेता से मारपीट; पांच आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम की दो कर्मचारी यूनियनों के बीच चल रही खींचतान शनिवार को मारपीट तक पहुंच गई। माता मंदिर चौराहे से डिपो चौराहे की ओर जा रहे कर्मचारी नेता इरफान अल्ताफ के साथ पांच लोगों ने मारपीट की। टीटी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले समझौता था, लेकिन वाहनों से डीजल चोरी के मुद्दे और वर्कशाप में वर्चस्व को लेकर उनके बीच तनाव बढ़ गया था।

नेता से की मारपीट