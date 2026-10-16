भोपाल में अब निजी एजेंसियां वसूलेंगी जलकर, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा 3 से 5 रुपये प्रति हजार लीटर का अतिरिक्त बोझ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल की कॉलोनियों में पानी सप्लाई का जिम्मा संभालने और हर घर से जलकर वसूलने का काम अब नगर निगम निजी एजेंसियों को सौंपने जा रहा है। मेयर-इन-कौंसिल (एमआईसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं को प्रति 1000 लीटर पानी पर 3 से 5 रुपये अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। जानिए क्या होगी नई व्यवस्था और दरें? नई व्यवस्था के तहत नगर निगम निजी एजेंसी को 17 रुपये प्रति हजार लीटर के हिसाब से पानी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद एजेंसी कॉलोनियों के उपभोक्ताओं से 20 से 22 रुपये प्रति हजार लीटर के हिसाब से जलकर का बिल वसूलेगी।