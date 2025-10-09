मेरी खबरें
    OBC आरक्षण पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा... जीतू पटवारी ने की रोक हटाने की मांग

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 12:27:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 12:27:28 AM (IST)
    OBC आरक्षण पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा... जीतू पटवारी ने की रोक हटाने की मांग
    OBC आरक्षण पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

    HighLights

    1. एमपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया आरोप
    2. भाजपा ओबीसी आरक्षण की विरोधी - पटवारी
    3. बार-बार समय बढ़वा रही सरकार - पटवारी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई के मामले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की विरोधी है। सरकार सार्वजनिक तौर पर कुछ बात करती है और कोर्ट में कुछ और करती है। सरकार के वकील तुषार मेहता ने फिर समय मांगा, जिससे भाजपा की कथनी और करनी समझी जा सकती है।

    13 फीसदी लगी रोक हटाने की मांग

    उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग के बच्चे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे और अब अधिकतम आयु सीमा पार कर गए, उनका क्या दोष है। 13 प्रतिशत पद होल्ड हैं। पहले शिवराज सरकार ने ओबीसी के हित में कुछ नहीं किया और मोहन सरकार भी मामले को रफा-दफा करना चाहती है। हम गुरुवार को सुनवाई के समय मांग करेंगे कि 13 प्रतिशत पदों पर लगी रोक हटाई जाए।

    मामले को लटकाने का षड्यंत्र रचने का आरोप

    वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नियमित सुनवाई के लिए तत्पर है, लेकिन भाजपा सरकार खुद अपने केस की तैयारी तक पूरी नहीं कर पा रही है। बार-बार तारीख आगे बढ़वाकर मामले को लटकाने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस का संकल्प अडिग है हम ओबीसी समाज के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे।

