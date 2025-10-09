OBC आरक्षण पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा... जीतू पटवारी ने की रोक हटाने की मांग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई के मामले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की विरोधी है। सरकार सार्वजनिक तौर पर कुछ बात करती है और कोर्ट में कुछ और करती है। सरकार के वकील तुषार मेहता ने फिर समय मांगा, जिससे भाजपा की कथनी और करनी समझी जा सकती है।

13 फीसदी लगी रोक हटाने की मांग उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग के बच्चे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे और अब अधिकतम आयु सीमा पार कर गए, उनका क्या दोष है। 13 प्रतिशत पद होल्ड हैं। पहले शिवराज सरकार ने ओबीसी के हित में कुछ नहीं किया और मोहन सरकार भी मामले को रफा-दफा करना चाहती है। हम गुरुवार को सुनवाई के समय मांग करेंगे कि 13 प्रतिशत पदों पर लगी रोक हटाई जाए।