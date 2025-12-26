मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में मिलावटखोरों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', गंदगी के बीच बन रही थी गजक, प्रशासन ने दो बड़े कारखानों को किया सील

    Indore News: इंदौर में मिलावटखोरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य प्रशासन विभाग ने कार्रवा ...और पढ़ें

    By prem jatEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 09:52:38 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 09:52:38 PM (IST)
    Indore में मिलावटखोरों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', गंदगी के बीच बन रही थी गजक, प्रशासन ने दो बड़े कारखानों को किया सील
    Indore में मिलावटखोरों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'।

    HighLights

    1. गंदगी में बना रहे थे गजक और दाना पट्टी, प्रशासन ने किया सील
    2. बिना लाइसेंस और स्वच्छता नहीं होने पर 2 गजक भंडार पर कार्रवाई
    3. गजक भंडार के 2 ठिकानों पर छापा, खाद्य विभाग ने रुकवाया काम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में मिलावटखोरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई कर दो गजक भंडार को सील कर दिया। यहां पर गंदगी में गजक और दाना पट्टी का निर्माण किया जा रहा था। यहां पर खाद्य सामग्री तैयार कर छोटे विक्रेताओं को सामग्री सप्लाई की जा रही थी।

    खाद्य प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई

    दरअसल, नेताजी सुभाष मार्ग स्थित मां दुर्गा गजक भंडार पर शुक्रवार को छापा मारा। मौके पर मुरैना निवासी प्रतिष्ठान संचालक मुकेश राठौर उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर में भारी गंदगी पाई गई और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण व भंडारण किया जा रहा था। गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने जांच के लिए लिए गए तथा जनस्वास्थ्य को खतरा देखते हुए प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।


    जय मां दुर्गा गजक भंडार पर भी कार्रवाई

    वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पाटनीपुरा क्षेत्र में जय मां दुर्गा गजक भंडार पर भी कार्रवाई की। 56/12 पाटनीपुरा स्थित इस प्रतिष्ठान में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के गजक का निर्माण किया जा रहा था। यहां मूंगफली दाना टुकड़ी, गुड़, तिल एवं पिस्ता फ्लेवर गजक का निर्माण गंदगी के बीच पाया गया। सभी खाद्य पदार्थों के नमूने विधिवत रूप से संग्रहित किए गए और गंभीर अनियमितताओं के चलते निर्माण कार्य तत्काल बंद करवाया गया।

    यह भी पढ़ें- 31 दिसंबर तक सुधार लें ITR की गलतियां, वरना अटक जाएगा रिफंड, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

    दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

    कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.