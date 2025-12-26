Indore में मिलावटखोरों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', गंदगी के बीच बन रही थी गजक, प्रशासन ने दो बड़े कारखानों को किया सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में मिलावटखोरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई कर दो गजक भंडार को सील कर दिया। यहां पर गंदगी में गजक और दाना पट्टी का निर्माण किया जा रहा था। यहां पर खाद्य सामग्री तैयार कर छोटे विक्रेताओं को सामग्री सप्लाई की जा रही थी।

खाद्य प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई दरअसल, नेताजी सुभाष मार्ग स्थित मां दुर्गा गजक भंडार पर शुक्रवार को छापा मारा। मौके पर मुरैना निवासी प्रतिष्ठान संचालक मुकेश राठौर उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर में भारी गंदगी पाई गई और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण व भंडारण किया जा रहा था। गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने जांच के लिए लिए गए तथा जनस्वास्थ्य को खतरा देखते हुए प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।