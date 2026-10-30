MP Rajya Sabha: हरदीप सिंह पुरी के सामने कांग्रेस उतार सकती है राज्यसभा उम्मीदवार, 12 नवंबर को मतदान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने का प्रदेश कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल में पुरी का नाम आने और फोटो सार्वजनिक होने के मामले में उनका विरोध करने का निर्णय लिया है।

विधानसभा में जीतने लायक सदस्य संख्या न होने के बावजूद कांग्रेस उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारकर चुनाव के बहाने विरोध दर्ज कराएगी। यहां चुनाव पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के राज्यसभा से त्यागपत्र देने के बाद हो रहा है।

एपस्टीन फाइल का मुद्दा