मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम 1 महीने में होगी तैयार, केंद्रीय संगठन से मिली हरी झंडी, जल्द होंगी नई नियुक्तियां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम अगले एक माह में तैयार होगी। केंद्रीय संगठन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके लिए हरी झंडी ले ली है। तय किया गया है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने के स्थान पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, विभाग और प्रकोष्ठों में भी क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां होंगी।

अपनी टीम बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए और फिर ब्लॉक अध्यक्ष भी क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्षों से विचार-विमर्श के बाद नियुक्त किए गए। इन्हें अपनी टीम बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई।