जंजीरों में जकड़ा ज्ञानेश कुमार का मुखौटा: भोपाल में निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़े कांग्रेसी; पुलिस से हुई झूमाझटकी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय - निर्वाचन सदन के घेराव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर से सभी नेता कार्यकर्ताओं के साथ निकले लेकिन पुलिस ने व्यापम चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसे लांघने की बार-बार कोशिश की गई तो कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की गड़बड़ियों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन किया।

इस दौरान पुलिस बल के साथ झूमाझटकी भी हुई, जिसमें विधानसभा में उपनेता हेमंत कटारे को चोट लग गई।

हाथ में जंजीर और ज्ञानेश कुमार का मुखौटा प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता को हाथ में जंजीर बांधकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनाया। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार उसे पकड़कर ले जाते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जीतू पटवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पहले से खड़ी बसों में बैठाया और ले जाने लगे तो कार्यकर्ता सामने लेट गए। कुछ देर बाद सब लौट गए।

आरोप- 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे

निर्वाचन कार्यालय के घेराव से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुई सभा में पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करने का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर करके देशभर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे किए गए हैं।

एसआईआर पर उठाए सवाल