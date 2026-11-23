राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में 'आयोग मित्र' की नियुक्त मई 2025 से अब तक 22 जिलों में की गईं। इसमें पिछड़ा वर्ग से यादव समाज के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है।

इसे आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह ने नकारते हुए कहा कि अपूर्ण जानकारी के आधार पर यह बात कही जा रही है। सच्चाई यह है कि सभी वर्गों के समाजसेवियों को आयोग मित्र बनाया गया है।

न मानदेय, न कोई सुविधा

उल्लेखनीय है कि आयोग मित्रों को मानदेय या कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है। इनका काम मानवाधिकार से जुड़ी शिकायतों को आयोग तक पहुंचाने का होता है।

सभी वर्गाें का हो समावेश

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आयोग मित्र की नियुक्ति में सर्वाधिक ओबीसी वर्ग से और उसमें भी यादव समाज को अधिक स्थान दिए जाने का आरोप लगाया है।

इसके साथ ही कहा है कि इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।