एमपी में नियमित कर्मियों का बढ़ा DA, संविदा वाले फिर रह गए पीछे, NHM समेत कई विभाग के कर्मचारी नाराज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकार ने नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा दिया है, लेकिन इस फैसले से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) समेत कई विभागों में सालों से काम कर रहे हजारों संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है। नियमित कर्मचारियों को डीए, वेतन वृद्धि, बोनस और दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं संविदा कर्मचारी आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।

नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम लिया जाता है- कर्मचारी संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनसे नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम लिया जाता है। योजनाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और जनहित की सेवाओं की बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है, लेकिन जब लाभ देने की बारी आती है, तो उन्हें संविदा बताकर अलग कर दिया जाता है। नीतियां, आदेश और आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जमीन पर उनका फायदा नहीं पहुंचता। ऐसा लगता है कि संविदा नीतियां सिर्फ कागजों तक ही रह गई हैं।