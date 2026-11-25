राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितता और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के त्यागपत्र की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा दिल्ली में किए गए आंदोलन के बाद अब देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम करने की तैयारी है। इसके तहत पहला बड़ा कार्यक्रम 12 दिसंबर को भोपाल में प्रस्तावित किया गया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस रैली के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान का चयन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि 'वोट बचाओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान के अंतर्गत भोपाल में होने वाली रैली के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं।

इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडी गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना को देखते हुए लाल परेड मैदान को उपयुक्त माना गया है।

मैदान की अनुमति के लिए आवेदन, 27 नवंबर को तैयारी बैठक

रैली से जुड़ी अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को अधिकृत किया गया है। सात दिसंबर से 12 दिसंबर तक के लिए मैदान किराए पर देने का आवेदन दिया जाएगा। उधर, कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 27 नवंबर को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।