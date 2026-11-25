नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वर्ष 2026 में रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से कई नए विकल्प जुड़े हैं। भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए सीधी ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को इन शहरों तक पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा मिली है। वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन और विभिन्न स्टेशनों पर इनके ठहराव से बनारस, अयोध्या और मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों को भी नए विकल्प मिले हैं।

इसका फायदा केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि बीना, नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा जैसे शहरों के यात्रियों को भी मिल रहा है। छोटे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को दूसरे स्टेशन तक पहुंचने की अतिरिक्त मशक्कत भी कम हुई है।