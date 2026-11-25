नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वर्ष 2026 में रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से कई नए विकल्प जुड़े हैं। भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए सीधी ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को इन शहरों तक पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा मिली है। वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन और विभिन्न स्टेशनों पर इनके ठहराव से बनारस, अयोध्या और मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों को भी नए विकल्प मिले हैं।
इसका फायदा केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि बीना, नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा जैसे शहरों के यात्रियों को भी मिल रहा है। छोटे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को दूसरे स्टेशन तक पहुंचने की अतिरिक्त मशक्कत भी कम हुई है।
इस वर्ष भोपाल मंडल से 10 नई ट्रेन सेवाएं शुरू हुई हैं। इनमें भोपाल-धनबाद द्वि-साप्ताहिक और भोपाल-चोपन साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल हैं। इनसे झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए सीधी रेल सुविधा मिली है। वहीं, बनारस-हडपसर और अयोध्या-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस से धार्मिक और व्यावसायिक यात्राओं के विकल्प बढ़े हैं।
बनारस-हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस को बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा में ठहराव दिया गया है। इससे इन शहरों के यात्रियों को बनारस और पुणे की ओर जाने के लिए सीधी ट्रेन का विकल्प मिला है। इटारसी में अयोध्या-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव से अयोध्या और मुंबई की ओर यात्रा करने वालों को भी सुविधा मिली है।
मियाना में भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी, पगारा में भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस और सारंगपुर व कोलारस में लक्ष्मीबाई नगर-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस का ठहराव शुरू किया गया है। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को प्रमुख शहरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे स्टेशनों पर जाने की जरूरत कम हुई है। इसके अलावा बीना-गुना-रुठियाई मेमू सेवा से स्थानीय यात्रियों को नियमित आवागमन का नया विकल्प मिला है।
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