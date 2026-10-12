नवरात्र के बाद MP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल; परफॉर्मेंस के आधार पर 6 जिलाध्यक्षों की होगी छुट्टी, देखें किन पर लटकी तलवार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस अब संगठन में जवाबदेही तय करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नवरात्र के बाद छह जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन के कामकाज में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाने वाले अध्यक्षों की जगह नए नेताओं को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है।

इनमें डिंडौरी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम और सतना के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाह भी शामिल हैं। आलीराजपुर के जिला अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के कारण वहां भी नई नियुक्ति की जाएगी। प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह और ओमकार मरकाम के नाम शामिल कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में 71 शहर और ग्रामीण संगठनात्मक जिला इकाइयों के अध्यक्ष नियुक्त किए थे। इस प्रक्रिया में पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को भी संगठन की कमान सौंपी, जो पहले मंत्री रह चुके हैं या विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। पूर्व मंत्रियों में प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम शामिल हैं।