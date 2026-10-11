मप्र में OBC आरक्षण पर सियासत तेज; जीतू पटवारी और उमंग सिंघार बोले- सरकार की मंशा में खोट, कोर्ट में कमजोर रही पैरवी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष और आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रही। जो सरकार की मंशा और पैरवी पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की ओबीसी आरक्षण को लेकर नीतियों और कार्यप्रणाली में अंतर है। आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 27 प्रतिशत आरक्षण की पहल की गई थी, भाजपा के कार्यकाल में इस दिशा में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी।