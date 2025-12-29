पैकेट से 4 की जगह निकला बिस्किट का 3 पैक... अब Britannia और D-Mart को देना होगा 50 हजार का जुर्माना

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: अगर आप भी सुपर मार्केट से पैकेट बंद सामान खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। राजधानी भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने 'भ्रामक पैकेजिंग' के एक मामले में दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिटेल चेन डी-मार्ट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश का समय पर पालन न होने की स्थिति में नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

बिस्किट के पैकेट पर चार पैक का दावा किया गया था, लेकिन अंदर से केवल तीन पैक ही निकले। मामला जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 पहुंचा। मामले में आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह व अंजुम फिरोज की बेंच ने निर्णय सुनाया। इस मामले जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और ब्रिटानिया कंपनी और डीमार्ट को भ्रामक पैकेजिंग और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोनों को दोषी मानते हुए फटकार लगाई और हर्जाना लगाया।