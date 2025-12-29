जबलपुर में कार्रवाई के दौरान CSI से मारपीट, छुट्टी के दिन काम को लेकर बिफरे नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: शहर में कचरा-गंदगी फैलाने पर रविवार को चालानी कार्रवाई के दौरान मेडिकल गेट के समीप अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक (सीएसआइ) संतोष माहौर और सुपरवाइजर के साथ मारपीट कर दी। मामले ने तूल पकड़ा और निगम निगम अधिकारी-कर्मचारी संघ अजाक्स के साथ अधिकारी-कर्मचारियों ने गढ़ा थाने का घेराव कर मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर धरना दे दिया।
करीब तीन-चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण तो दर्ज कर लिया। परंतु इस मारपीट की घटना और अवकाश में भी काम कराने सहित निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ अधिकारी-कर्मचारी बिफर पड़े। कर्मचारियों ने सोमवार से कामबंद हड़ताल का ऐलान कर दिया। हालांकि मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की सूचना पर शाम तक हड़ताल स्थिगित कर दी गई।
इसलिए कर रहे थे हड़ताल नगर निगम अधिकारी-कर्मचारी संघ, नगर निगम अजाक्स संघ के अध्यक्ष अमित मेहरा ने बताया कि रविवार को शासकीय कार्य के दौरान नगर निगम के सीएसआइ, सुपरवाइजर के साथ मारपीट की घटना, चालानी, फील्ड कार्रवाई में पुलिस बल न होने, मनमानी ड्यूटी लगाने और अवकाश के दिनों में कार्य कराएं जाने के विरोध में नगर निगम चालक संघ, नगर निगम चालक यांत्रिक संघ, जल प्रदाय विभाग कर्मचारी कल्याण संघ ने सोमवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। शाम को मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सूचना दी गई इसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई।
रविवार की सुबह नगर निगम के सीएसआइ संतोष माहौर, सुपर वाइजर मेडीकल कालेज के पास अतिक्रमण कर ठेला-टपरा लगाने पर गंदगी फैलाने पर चालानी कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए मारपीट कर शुरू कर दी। जिससे सीएसआइ की शर्ट फट गई।
मामले की भनक लगते ही अजाक्स संघ के पदाधिकारी भी पहुंच गए गढ़ा थाने में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। नगर निगम के अतिक्रमण विभाग सूचना मिलते ही एक्शन में आया और मेडीकल कॉलेज के गेट पर जमे के आस-पास जमे अतिक्रमण हटा दिए और चार से पांच टपरे भी जब्त कर लिए।