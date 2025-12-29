जबलपुर में कार्रवाई के दौरान CSI से मारपीट, छुट्टी के दिन काम को लेकर बिफरे नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: शहर में कचरा-गंदगी फैलाने पर रविवार को चालानी कार्रवाई के दौरान मेडिकल गेट के समीप अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक (सीएसआइ) संतोष माहौर और सुपरवाइजर के साथ मारपीट कर दी। मामले ने तूल पकड़ा और निगम निगम अधिकारी-कर्मचारी संघ अजाक्स के साथ अधिकारी-कर्मचारियों ने गढ़ा थाने का घेराव कर मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर धरना दे दिया।

करीब तीन-चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण तो दर्ज कर लिया। परंतु इस मारपीट की घटना और अवकाश में भी काम कराने सहित निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ अधिकारी-कर्मचारी बिफर पड़े। कर्मचारियों ने सोमवार से कामबंद हड़ताल का ऐलान कर दिया। हालांकि मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की सूचना पर शाम तक हड़ताल स्थिगित कर दी गई।