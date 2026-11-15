एमपी में मौसम के दोहरे रंग, दिन में तपिश तो रात में ठिठुरन, पचमढ़ी से भी ज्यादा सर्द हुई इंदौर की रात

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम के दोहरे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां दिन में धूप निकलने से अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं रात के तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान इंदौर में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर की रात हिल स्टेशन पचमढ़ी 13.2 डिग्री से भी अधिक सर्द रही।

दिन के तापमान में उछाल के बीच रात में बढ़ी ठिठुरन वहीं न्यूनतम तापमान में सबसे बड़ी गिरावट रायसेन में देखी गई, जहां पारा 6.3 डिग्री लुढ़ककर 12.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके अलावा इंदौर में 3.4 डिग्री, सिवनी में 2.4 डिग्री, जबलपुर में 1.6 डिग्री और दमोह में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। छिंदवाड़ा में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री और दमोह में 12.6 डिग्री रहा। दूसरी ओर, दतिया में रात के तापमान में 5.7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और यह 17.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।