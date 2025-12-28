कांग्रेस में नियुक्तियों पर विवाद, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने दिया त्यागपत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल: वर्ष 2028 में सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस के लिए वर्ष का आखिरी समय ठीक नहीं चल रहा। मीडिया विभाग के पदाधिकारियों में विवाद इतना बढ़ गया है कि अध्यक्ष मुकेश नायक ने त्यागपत्र दे दिया। विवाद की वजह नियुक्तियों के संबंध में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नायक द्वारा 23 दिसंबर को बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी को विभाग के प्रभारी महासचिव अभय तिवारी द्वारा रद करना बताया जा रहा है।

तिवारी का तर्क है कि नायक ने बिना सक्षम अनुमोदन, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर समिति का गठन किया है। हालांकि, नायक का त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अस्वीकार कर दिया है। संगठन महामंत्री संजय कामले ने मुकेश नायक को पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आपका त्यागपत्र अस्वीकृत कर दिया है। आप पहले की तरह मीडिया विभाग के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।