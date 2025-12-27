आकाश विजयवर्गीय ने फूंका मोहम्मद युनूस और राहुल गांधी का पुतला, बोले- एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शनिवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ रैली आयोजित की। बड़ा गणपति से राजवाड़ा करीब डेढ़ किमी की रैली में पांच हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक के साथ भाजपा नेता, साधु-संत रैली की अगुवाई कर रहे थे। राजवाड़ा पर पहुंचने के बाद विजयवर्गीय व अन्य ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस का पुतला तो फूंका ही, साथ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी जला दिया।

विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के जिम्मेदार मोहम्मद युनूस को दिया नोबल शांति पुरस्कार वापस लिया जाए। स्वीडन के नोबल फाउंडेशन को भी इस बारे में पत्र भेजा जाएगा। भाजपा नेताओं के साथ रैली में शामिल कार्यकर्ता और जनसमुदाय विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पोशाक पहने दिया। भगवा झंडों के साथ तिरंगा भी लोग थामे रहे।