आकाश विजयवर्गीय ने फूंका मोहम्मद युनूस और राहुल गांधी का पुतला, बोले- एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शनिवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ रैली आयोजित की। बड़ा गणपति से राजवाड़ा करीब डेढ़ किमी की रैली में पांच हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक के साथ भाजपा नेता, साधु-संत रैली की अगुवाई कर रहे थे। राजवाड़ा पर पहुंचने के बाद विजयवर्गीय व अन्य ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस का पुतला तो फूंका ही, साथ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी जला दिया।
विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के जिम्मेदार मोहम्मद युनूस को दिया नोबल शांति पुरस्कार वापस लिया जाए। स्वीडन के नोबल फाउंडेशन को भी इस बारे में पत्र भेजा जाएगा। भाजपा नेताओं के साथ रैली में शामिल कार्यकर्ता और जनसमुदाय विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पोशाक पहने दिया। भगवा झंडों के साथ तिरंगा भी लोग थामे रहे।
जन आक्रोश रैली में पूर्व विधायक ने कहा कि इंदौर से एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठिये को निकालकर बाहर करेंगे। इसके लिए यदि हमें एक-एक घर में जाकर आइडी चेक करना पड़ी तो वह भी करेंगे। पूर्व विधायक बोले कि फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन की तस्वीरों वाली टीशर्ट और झोला लेकर गए थे एक भी कांग्रेसी बांग्लादेश के पीड़ित हिंदूओं को लेकर सड़कों पर नहीं आया। रैली में शामिल संतों ने हिंदूओं से एकजुट होने की अपील की। संतों ने विंटेज कार में सवार होकर रैली का रास्ता तय किया।