नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की विभिन्न शुल्क व्यवस्थाओं को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि मंडल द्वारा स्कूलों से संबद्धता शुल्क के साथ परीक्षा फार्म और त्रुटि सुधार के लिए भी अलग-अलग राशि ली जा रही है, जबकि इन प्रक्रियाओं का अधिकांश काम संबंधित विद्यालय स्वयं आनलाइन पोर्टल से करते हैं।

प्रति स्कूल 18 हजार, प्रति विद्यार्थी 1500 और 750 रुपये शुल्क का दावा एसोसिएशन के पदाधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय से प्रतिवर्ष करीब 18 हजार रुपये संबद्धता शुल्क लिया जाता है। उनका दावा है कि यह राशि जमा करने के बाद ही परीक्षा फार्म भरने के लिए पोर्टल उपलब्ध होता है। इसके अलावा परीक्षा फार्म के लिए प्रति विद्यार्थी करीब 1500 रुपये और फार्म में त्रुटि होने पर सुधार के नाम पर 750 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क लिया जाता है।