नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी की खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों से वाहन चालकों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने मरम्मत अभियान तेज कर दिया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में डामरीकरण, सीमेंट कांक्रीटीकरण और पैचवर्क कराया जा रहा है। निगम का दावा है कि इन कार्यों से आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। हालांकि, असली चुनौती मरम्मत की गुणवत्ता और काम समय पर पूरा कराने की रहेगी।

कई इलाकों में कांक्रीटीकरण जारी निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शनिवार को यांत्रिकी विभाग ने जोन-2 के वार्ड-21 स्थित जुमेराती और दयानंद चौक में सड़क का डामरीकरण कराया। जेपी नगर, कोटरा सुल्तानाबाद और अविनाश नगर में सीमेंट कांक्रीटीकरण का काम जारी है। अयोध्या नगर के एल सेक्टर में भी डामरीकरण के लिए सड़क समतल की जा रही है।