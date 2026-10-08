भोपाल में रसोई गैस का संकट, 98 हजार परिवारों के चूल्हे पर आंच, 83 हजार LPG कनेक्शन बंद

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में करीब 98 हजार परिवारों के सामने रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर 83 हजार एलपीजी कनेक्शन बंद किए गए हैं, जबकि 30 से अधिक कालोनियों के 14 से 15 हजार कनेक्शन पीएनजी उपलब्ध होने के रिकॉर्ड के आधार पर ब्लॉक हैं।

कई कॉलोनियों में नहीं है पीएनजी लाइन समस्या यह है कि कई कालोनियों में पीएनजी लाइन ही नहीं है। कुछ जगह लाइन बिछी है, लेकिन घरों को कनेक्शन नहीं मिले हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की एलपीजी बुकिंग भी बंद हो गई है। रहवासी गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं।