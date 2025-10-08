राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। मध्य प्रदेश में विषाक्त कफ सिरप कोल्ड्रिफ के सेवन से गंभीर बीमार दो और बच्चों की बुधवार को मृत्यु हो गई। छह वर्षीय दिव्यांशु यदुवंशी और तीन साल के वेदांश काकोड़िया ने नागपुर में दम तोड़ दिया। अब तक कुल 21 जान गंवाने वालों में 18 बच्चे छिंदवाड़ा, दो बैतूल और एक पांढुर्णा जिले का था। सभी की उम्र आठ वर्ष से कम है। कोल्ड्रिफ में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) मानक से 486 गुना अधिक (0.1 प्रतिशत से कम की जगह 48.6 प्रतिशत) मिलाने वाली तमिल नाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्युटिकल का डायरेक्टर जी रंगनाथन फरार है।

पहली बार पीड़ितों के बीच पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा, पांच बच्चे अभी भी बीमार स्वास्थ्य विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहली बार उपचार करा रहे बच्चों का हालचाल जानने मंगलवार शाम नागपुर पहुंचे। इसके बाद बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पांच बच्चों का उपचार चल रहा है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन नरेश गुनाडे को पद से हटा दिया है। सुशील दुबे को नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। चेतावनी छपवाने का पालन राज्य नहीं करा पाए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी औषधि प्रशासन विभाग की इस मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय औषधि मानक एवं नियंत्रण संगठन की वर्ष 2023 की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि चार वर्ष से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने संबंधी चेतावनी बोतल के लेबल पर छपी होनी चाहिए, पर इसका पालन कोई राज्य नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' के अमानक बैच की 660 बोतल की आपूर्ति की गई थीं, पर किसी में यह चेतावनी नहीं थी। इनमें 14 बोतल अभी भी औषधि प्रशासन विभाग नहीं खोज पाया है। बाकी दुकानों से जब्त कर ली गई है।