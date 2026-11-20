राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में दोपहर के समय पहाड़ी पर पंप किया गया पानी अब सूर्यास्त के बाद भी प्रदेश को रोशन रखने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 नवंबर को नीमच जिले में स्थित गांधी सागर पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट की नौ इकाइयों में से पहली इकाई का लोकार्पण किया। 11,474 करोड़ रुपये की लागत से इस संयंत्र को विकसित कर रहे ग्रीनको ग्रुप ने इसे देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना बताया है।

जब सौर पैनल और पवन ऊर्जा संयंत्र ग्रिड की आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन करेंगे, तो यह प्लांट उस अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली का उपयोग करके चंबल नदी पर बने गांधी सागर जलाशय से पानी को ऊपर पहाड़ी पर बने एक नए जलाशय में पंप करेगा।

बिजली की मांग बढ़ने पर टर्बाइन से होगा उत्पादन

जब प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ेगी, तो ऑपरेटर ऊपर जमा किए गए इस पानी को छोड़ेंगे। जैसे ही पानी तेजी से नीचे की ओर बहेगा, वह टर्बाइनों को घुमाएगा और ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके बाद पानी वापस उसी जलाशय में लौट आएगा जहां से इसे पंप किया गया था, ताकि अगले चक्र (साइकिल) के लिए इसका फिर से उपयोग किया जा सके।

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1.15 करोड़ यूनिट बिजली का होगा उत्पादन

परियोजना की सभी नौ इकाइयों के शुरू हो जाने के बाद, गांधी सागर प्लांट लगातार छह घंटे तक 1,920 मेगावाट बिजली देने में सक्षम होगा। एक बार के पूर्ण डिस्चार्ज से करीब 1.15 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी, जो दिन के समय उत्पादित सौर व पवन ऊर्जा को शाम और रात के पीक आवर्स तक ले जाने के लिए पर्याप्त होगी। इस परियोजना का पूर्ण वाणिज्यिक संचालन जून 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।