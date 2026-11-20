नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते 25 नवंबर से रोशनपुरा चौराहा से राजभवन तिराहे तक 20 दिनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। रोशनपुरा से मुगल बाजार, जहांगीराबाद (जैन मंदिर) तक निर्माण कार्य तीन चरणों में किया जाना है।