नईदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले बिल्डर दंपती संदीप रमतानी और उसकी पत्नी संगीता को अयोध्या नगर पुलिस ने शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया है। दोनों आरपित करीब दो साल से फरार थे। पुलिस ने उन्हें बैरागढ़ से पकड़ा है।

न फ्लैट बनाए, न पैसा लौटाया आरोपितों ने अयोध्या बायपास स्थित सागर एवेन्यू के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में लोगों को फ्लैट बुक कराए थे। इसके एवज में उनसे लाखों रुपये लिए, लेकिन न तो फ्लैट का निर्माण पूरा कराया और न ही खरीदारों को कब्जा सौंपा। करीब 30 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है।