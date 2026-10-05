रिश्वत केस में पूर्व TI अर्जुन जायसवाल और होमगार्ड दोषमुक्त: लोकायुक्त ने बनाया था प्रकरण, कोर्ट ने कहा- 'संदेह प्रमाण की जगह नहीं ले सकता'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/सीहोर। लोकायुक्त पुलिस द्वारा श्यामपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अर्जुन जायसवाल और होमगार्ड सैनिक अजय मेवाड़ा के खिलाफ दर्ज रिश्वत मांगने के मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) स्मृता सिंह ठाकुर ने फैसले में कहा कि अभियोजन दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप गुप्ता ने पैरवी की।

यह थी पूरे मामले की कहानी अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता भागीरथ जाटव ने श्यामपुर थाने में अपने वाहन कैंपस लोडिंग वाहन की चोरी की शिकायत की थी। आरोप था कि तत्कालीन थाना प्रभारी अर्जुन जायसवाल ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की और बाद में 25 हजार रुपये लेने पर सहमति जताई।

इसी मामले में होमगार्ड जवान अजय मेवाड़ा पर भी सहयोग करने और रिश्वत की राशि स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और 25 हजार रुपये बरामद किए जाने का दावा किया था। संदेह के घेरे में रहे बयान हालांकि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मामले की मूल कहानी और रिश्वत मांगने के प्रमाणों पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता जिस वाहन को चोरी का बता रहा था, जांच में उसके चोरी होने की पुष्टि नहीं हुई।