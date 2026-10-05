त्विषा शर्मा केस: अदालत ने खारिज की समर्थ सिंह की जमानत याचिका; कहा- डिफॉल्ट बेल का अधिकार नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित समर्थ सिंह को अदालत से डिफॉल्ट बेल नहीं मिली। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत ने समर्थ सिंह की ओर से 24 सितंबर को दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।

अदालत ने माना कि सीबीआई ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने से पहले ही आरोप-पत्र पेश कर दिया था और अदालत ने उस पर संज्ञान ले लिया है। ऐसे में आरोपित डिफाल्ट बेल का कानूनी अधिकार नहीं रखता।

पीड़ित पक्ष का दलील पर पैसला पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार समर्थ सिंह को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह न्यायिक अभिरक्षा में है। सीबीआई ने 17 अगस्त को आरोपित समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 85, 108 और 3(5) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और बाद में मामले को विचारण के लिए अपर सत्र न्यायालय को सौंप दिया। समर्थ सिंह की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई ने 90 दिन के भीतर पूरी जांच नहीं की और केवल अधूरा आरोप पत्र पेश किया है।