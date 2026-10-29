कल गिरफ्तारी आज जमानत... भोपाल में रिटायर्ड IAS रमेश थेटे को चेक बाउंस मामले में मिली बेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साढ़े 11 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रमेश एस. थेटे को गुरुवार को भोपाल की अदालत से जमानत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कल्पना कोतवाल की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दस हजार रुपये के बंधपत्र पर रिहा करने के आदेश दिए।

जमानतदार न होने पर मुचलके पर रिहाई की गुहार अदालत में थेटे ने बताया कि उनके पास जमानतदार की व्यवस्था नहीं है। इस पर उन्होंने मुचलके पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया। अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। थेटे को बुधवार को भोपाल के एमपी नगर थाने की पुलिस ने नागपुर के मनीष नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी में नागपुर की बेलतरोड़ी पुलिस ने भी सहयोग किया था। इसके बाद उन्हें भोपाल लाकर अदालत में पेश किया गया।