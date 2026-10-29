मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

पदयात्रा में करवा चौथ... दिग्विजय सिंह पहुंचे करेड़ी, पत्नी अमृता राय ने महिलाओं संग की पूजा

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा करवा चौथ वाले दिन भी जारी रही। यात्रा खुजनेर से चलकर करेड़ी पहुंची। यात्रा में उनकी पत्नी अमृता राय भी साथ चल रही हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 08:03:02 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 09:23:13 PM (IST)
पदयात्रा में करवा चौथ... दिग्विजय सिंह पहुंचे करेड़ी, पत्नी अमृता राय ने महिलाओं संग की पूजा
अमृता राय करवा चौथ की पूजन करते हुए।

HighLights

  1. करवा चौथ के दिन भी जारी रही दिग्विजय सिंह की पदयात्रा
  2. अमृता राय ने ग्रामीण महिलाओं संग किया करवाचौथ पूजन
  3. खुजनेर से लिंबोदा होते हुए करेड़ी पहुंची दिग्विजय की यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा करवा चौथ वाले दिन भी जारी रही। यात्रा खुजनेर से चलकर करेड़ी पहुंची। यात्रा में उनकी पत्नी अमृता राय भी साथ चल रही हैं। यात्रा गुरुवार देर शाम को करवा चौथ के दिन राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिंबोदा से होते हुए करेड़ी पहुंची।

ग्रामीण महिलाओं के साथ अमृता राय ने किया पूजन, निभाई परंपरा

यात्रा की व्यस्तता के बीच दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय भी ग्रामीण महिलाओं के साथ करवा चौथ के पूजन में शामिल हुईं। हिंदू सनातन परंपरा में करवा चौथ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं।


समर्पण और विश्वास का प्रतीक व्रत, अमीर-गरीब के भेद से परे

यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवनसाथी के प्रति प्रेम, विश्वास, समर्पण और साथ निभाने के संकल्प का प्रतीक भी माना जाता है। खास बात यह है कि यह परंपरा अमीर-गरीब का भेद नहीं करती। कोई भव्य आयोजन करता है तो कोई साधारण तरीके से पूजा करता है, लेकिन पति के प्रति मंगलकामना और रिश्ते की मजबूती का भाव समान रहता है।

यह भी पढ़ें- MP Weather: भोपाल-इंदौर समेत 33 जिलों में होगी बारिश, तूफान अर्णब को लेकर IMD का येलो अलर्ट

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।