त्विषा शर्मा केस: समर्थ सिंह की डिफॉल्ट जमानत पर सुनवाई पूरी; कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 5 अक्टूबर को आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपित समर्थ सिंह की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

अब इस मामले में 5 अक्टूबर को आदेश जारी किया जाएगा। दोनों पक्षों ने रखी दलीलें सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि समर्थ सिंह 23 मई से न्यायिक हिरासत में है और 90 दिन की अवधि में जांच पूरी नहीं हुई। उनका कहना था कि सीबीआई ने 17 अगस्त को जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें जांच के महत्वपूर्ण पहलू अभी लंबित हैं।