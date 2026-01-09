भोपाल में गोमांस तस्करी का भंडाफोड़: नगर निगम का पीपीपी स्लाटर हाउस सील, 26 टन गोमांस पकड़ा गया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम के पीपीपी मोड पर संचालित आदमपुर स्लाटर हाउस में गोकशी हो रही थी। इसकी पुष्टि के बाद पुलिस ने संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने कर स्लाटर हाउस को सील कर दिया है। हिंदू संगठनों ने गुरुवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर नगर निगम आयुक्त और महापौर पर भी केस दर्ज करने की मांग की थी।

हिंदू संगठनों ने 17 दिसंबर की रात पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने एक संदिग्ध कंटेनर को रोका था। यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इस ट्रक में 26 टन मांस लदा था। सामने आया कि यह मांस कहीं और से नहीं, बल्कि भोपाल नगर निगम के अत्याधुनिक स्लाटर हाउस से ही लोड होकर निकला था।

मांस को सुरक्षित रखने के लिए इसे स्पेशल एसी वैन में रखा गया था और पैकेटों पर क्यूआर कोड और स्पेशल टैग लगे हुए थे। वहां पहुंची पुलिस ने मांस के नमूने लेकर कंटेनर को छोड़ दिया। दो दिन पहले प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने पर गोमांस की पुष्टि हुई है। उसके बाद पुलिस ने बुधवार आधी रात को गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर संचालक असलम कुरैशी और कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। असलम कुरैशी के पास ही नगर निगम के मृत गायों का शव उठाने का जिम्मा है। भड़के हिंदू संगठन विहिप के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बजरंग दल ने जो 26 टन मांस पकड़ा था, उसके गोमांस होने की पुष्टि हो गई है। इसे नगर निगम द्वारा संचालित स्लाटर हाउस में ही काटा गया था। इस अपराध के लिए नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है। निगमायुक्त और महापौर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे 'आस्था पर कड़ा प्रहार' बताया है।