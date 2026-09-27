एमपी मंत्रालय में लेटलतीफी पर कसेगी नकेल, अक्टूबर से लागू होगी 'फेस रिकग्निशन' अटेंडेंस, जिलों में भी लागू करने का प्लान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विभागीय कार्यालयों में देरी से आने वाले शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में अक्टूबर से फेस रिकग्निशन अटेंडेंस (चेहरे की पहचान पर आधारित उपस्थिति प्रणाली) लागू होगी। अधिकारियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए मंत्रालय के गलियारों में भी ये मशीनें लगाई जाएंगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने उक्त तीनों भवनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की फेस रिकग्निशन अटेंडेंस का कार्य अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण कर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एजेंसी का चयन कर कार्यादेश जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया गया था। अब स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी जिलों में भी लागू करने की योजना हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फेस रिकग्निशन अटेंडेंस के लिए जुलाई के अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने यह उपस्थिति प्रणाली प्रदेश के सभी जिलों में भी लागू करने के लिए योजना बनाने को कहा था। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करना, कर्मचारियों की लेटलतीफी पर नकेल कसना और सरकारी दफ्तरों में कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाना है। सभी विभागों के कर्मचारियों का प्रमाणित डाटा मांगा गया इस हाई-टेक अटेंडेंस सिस्टम के लिए हाल ही में सभी विभागों से कर्मचारियों का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और जेंडर जैसा प्रमाणित डाटा मांगा गया है ताकि इसे सिस्टम में फीड किया जा सके। पांच दिवसीय कार्य दिवसों में सरकारी कार्यालयों का आधिकारिक समय सुबह 10 बजे से सायं छह बजे तक है। कर्मचारियों को न केवल सुबह कार्यालय आते समय, बल्कि शाम को कार्यालय से निकलते समय भी फेस रिकग्निशन सिस्टम के सामने चेहरा स्कैन कराकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।