भोपाल में बेलगाम हुए अपराधी... कहीं सेंधमारी तो कहीं चेन स्नैचिंग, दहशत में जनता; देखें आंकड़े

बृजेंद्र ऋषीश्वर, नईदुनिया, भोपाल। राजधानी की पुलिस कमिश्नरी में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की गश्त, वाहन चेकिंग और निगरानी के दावों के बावजूद संपत्ति संबंधी अपराधों के आंकड़े पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शहर में सेंधमारी, चोरी और चेन स्नैचिंग तीनों ही मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

9 महीनों में अपराध का ग्राफ: चेन स्नैचिंग में 83.3% और सेंधमारी में 20% का इजाफा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सेंधमारी के मामले पिछले साल के 355 से बढ़कर 426 हो गए हैं, यानी इसमें करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चोरी की घटनाएं 355 से बढ़कर 403 पर पहुंच गईं, जो पिछले वर्ष से 13.5 प्रतिशत अधिक हैं। तेज उछाल चेन स्नैचिंग में देखने को मिला, जहां मामले 6 से बढ़कर 11 हो गए, यानी इसमें 83.3 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया।

इस अवधि में लूट के कुल 41 मामले दर्ज हुए, जिनमें 11 चेन स्नैचिंग और एक डकैती शामिल है। राहत की एकमात्र बात यह रही कि वाहन चोरी के मामले 1,454 से घटकर 1,382 पर आ गए, हालांकि इसके बावजूद रोजाना औसतन करीब पांच वाहन अब भी चोरी हो रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके बने अपराध के हॉटस्पॉट शहर के बाहरी इलाके अब अपराध के हॉटस्पॉट बनकर उभर रहे हैं। पुलिस ने कोलार, चूनाभट्टी, गांधी नगर, निशातपुरा, कटारा हिल्स, बागसेवनिया, शाहपुरा, अयोध्या नगर, मिसरोद, गोविंदपुरा, पिपलानी, कोहेफिजा और शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्रों को सेंधमारी और चोरी के लिहाज से संवेदनशील माना है। राह चलते लोगों के हाथ से मोबाइल छीने जाने की घटनाएं करीब-करीब एक दिन छोड़कर हो रही हैं, लेकिन इनके खुलासे न होने से वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।