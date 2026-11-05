दीपावली से पहले बढ़ा यात्रियों का दबाव, बसों में मनमाना वूसल रहे किराया, घर पहुंचने को विद्यार्थी परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली पर घर पहुंचने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही।

त्योहार के चलते बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही किराये में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, सागर, बीना, और भोपाल रूट पर बसें ओवरलोड चल रही हैं। यात्रियों को अधिक किराया देने के बावजूद आरक्षित सीट मिलने की गारंटी नहीं है।

सबसे ज्यादा परेशानी उन विद्यार्थियों को हो रही है, जो पढ़ाई के लिए इंदौर में रहते हैं और दीपावली पर अपने घर जाना चाहते हैं। सामान्य दिनों में तय किराये पर सफर करने वाले यात्रियों से अब त्योहार का हवाला देकर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। कई बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को अधिक पैसे खर्च करने के बाद भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि बस संचालक तय किराया ही यात्रियों से ले सकते हैं। बसों में ओवरलोडिंग और अधिक किराये की जांच अलग-अलग रूटों पर की जा रही है।