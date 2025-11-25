अपराधियों ने वीडियो जारी कर MP पुलिस को दी खुली चुनौती, मुखबिरों को मारने की धमकी

मेरी खबरें
    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 10:26:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 10:26:10 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गौतम नगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में अड्डेबाजी और वाहनों में तोडफ़ोड़ की वारदात करने वाले फरार बदमाशों ने अब पुलिस को ही खुली चुनौती दे दी है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने के बावजूद दोनों सोशल मीडिया के माध्यम इंस्टाग्राम पर सक्रिय होकर वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं और मुखबिरों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।

    जारी वीडियो में क्या कहा?

    वीडियो में फरार आरोपित अभिषेक यादव और उसका साथी लक्की उर्फ लड्डू दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश हाथ में चाकू लहराते हुए कहता है कि 'मुखबिरों को इसी चाकू से काटेंगे। पहली बार जेल नहीं जा रहे, जेल जाने से डरते नहीं हैं। लेकिन जिसने हमारी मुखबिरी की है, उसे नहीं छोड़ेंगे। गिरफ्तार हुए तो ऐसे खुलासे करेंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे। बताएंगे कि किसके कहने पर वारदात की थी।' बता दें कि ग्रीन पार्क कॉलोनी में अड़ीबाजी और तोडफ़ोड़ की घटना के बाद पुलिस ने आरोपित अंकित यादव (24), आर्यन पंथी (20), अर्जुन सिंह सोधिया (22) और चीनू उर्फ कुनाल कुरील (18) को गिरफ्तार कर सोमवार को जुलूस निकाला था।


    अभिषेक यादव और लक्की अभी भी फरार

    इन चारों के खिलाफ कुल 23 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपित अभिषेक यादव और लक्की उर्फ लड्डू अभी भी फरार हैं। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकूर का कहना है कि फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है, उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा।

