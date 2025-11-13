Cyber Pension Scam: सरकारी वेबसाइटों से डेटा चुराकर पेंशनरों से ठगी, झारखंड से MP तक फैला साइबर जाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सरकारी वेबसाइटों से डाटा चुराकर पेंशनरों से साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झारखंड का साइबर ठग सरकारी वेबसाइटों से ऐसे अधिकारियों का डाटा चुराता था, जिनका जल्द ही रिटायरमेंट होने वाला हो। जैसे ही वे अधिकारी रिटायर होते तो उन्हें ट्रेजरी विभाग का अधिकारी बताकर फोन करता और पेंशन बंद होने का डर दिखाकर उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ठगी करता था।

भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को लगातार पेंशनरों द्वारा ठगी के प्रयास की कई शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपित प्रशांत कुमार पिता झारखंडी मंडल को झारखंड से गिरफ्तार किया। उसके पास से मध्यप्रदेश के कई रिटायर्ड अधिकारियों के फोन नंबर मिले हैं। उन्हें फोन कर आरोपित अपना शिकार बनाने वाला था।