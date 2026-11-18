डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली के बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

जहां चौथे वेतनमान में 20 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि की है। पांचवें और छठवें वेतनमान में 5-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है। यह फैसला राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है।

नवंबर की सैलरी में जुड़कर आएगा बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को इस बढ़े हुए DA का नकद फायदा 1 अक्टूबर 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा और यह रकम नवंबर महीने की तनख्वाह में जुड़कर आएगी।

इसके अलावा, जनवरी से लेकर सितंबर 2026 तक का बकाया (एरियर) भी सरकार तीन बराबर किस्तों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में देगी। अगर कोई कर्मचारी इस दौरान रिटायर हो गया है या किसी का निधन हो गया है, तो उन्हें या उनके परिवार को एरियर का पूरा पैसा एक ही बार में (एकमुश्त) दे दिया जाएगा। नगरीय निकायों के पेंशनर्स का DR भी बढ़ा कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा किया है। छठवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वालों के DR में 5 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वालों के DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।