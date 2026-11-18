शशिकांत तिवारी, भोपालः देश में 65 साल पुराने पुलिस मैन्युअल में बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में प्रचलित वर्ष 1961 के पुलिस मैन्युअल के स्थान पर नया माडल मैन्युअल बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) इसमें बदलते अपराधों और तकनीक के अनुरूप प्रविधान शामिल करेगा।

सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के अधिकारियों से अनुभव और प्रस्ताव लिए गए। मैन्युअल तैयार होने के बाद राज्यों को भेजा जाएगा। वे जरूरत के अनुसार इसके आधार पर कानून और नियम बनाकर लागू कर सकेंगे।