नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने पुलिस आरक्षक (जीडी) सीधी भर्ती परीक्षा की तारीख बदल दी है। पहले यह परीक्षा 19 नवंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन अब नौ दिसंबर से आयोजित होगी। मंडल ने सोमवार को आधिकारिक सूचना जारी कर नई तारीख की जानकारी दी। सूचना के अनुसार, प्रवेश पत्र भी जल्द जारी किए जाएंगे।

7500 पदों पर भर्ती, 7.51 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश में आरक्षक के 7500 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें जिला पुलिस बल के 6800 और विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के 700 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए करीब 7.51 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा प्रदेश के 13 शहरों में आनलाइन होगी। नई तारीख से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।