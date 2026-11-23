नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर करवट ले रहा है। उत्तर-पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं फिर जोर पकड़ने लगी है। इसके चलते राजधानी भोपाल की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री लुढ़ककर 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। सुबह-रात की सिहरन बढ़ने के बीच ग्वालियर में न्यूनतम पारा 12.8 डिग्री और शिवपुरी में 13.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होगी वहीं नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दिन का तापमान सबसे कम 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से वहां दिन में भी हल्की ठंडक बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बादल छंटने के साथ ही अब आने वाले दिनों में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।