दुबई से गहने लेने भोपाल पहुंची बेटी, बैंक लॉकर खुला तो उड़े होश, पूर्व RERA चेयरमैन के लॉकर से सोना गायब

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लिंक रोड नंबर-तीन स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट (आइआइएफएम) परिसर स्थित एसबीआइ शाखा के लाकर से पूर्व रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव और उनकी बेटियों के सोने के जेवर गायब हो गए। लॉकर खुला तो अंदर रखे जेवर गायब मिले गुरुवार को दुबई से भोपाल आई बेटी सुरभि के साथ श्रीवास्तव लॉकर में रखे गहने देखने पहुंचे थे। चाबी लगाते समय अटक रही थी। काफी कोशिश के बाद लॉकर खुला तो अंदर रखे जेवर गायब मिले। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में लॉकर के हैंडल पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की तैयारी कर रही है।

दिसंबर 2024 में लिया था ज्वॉइंट लॉकर एपी श्रीवास्तव ने बताया कि 13 दिसंबर 2024 को अपनी बेटियों सुरभि और श्रुति के नाम पर एसबीआइ के लाकर नंबर 502 संयुक्त रूप से अलॉट कराया था। इसके लिए सालाना 2,380 रुपये किराया देते थे। सुरभि दुबई में रहती हैं, जबकि श्रुति बेंगलुरु में रहती हैं। श्रीवास्तव का दावा है कि लॉकर में रखे जेवरों की तस्वीरें भी उनके पास हैं।