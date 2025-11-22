संसाधनों की कमी उजागर करने वाले डीन को हटाया गया, नए मेडिकल कॉलेजों में फर्नीचर–फैकल्टी तक का अभाव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। इसी वर्ष से प्रारंभ हुए श्योपुर मेडिकल कालेज में संसाधनों की कमी से जूझ रहे तत्कालीन डीन डा. अनिल अग्रवाल ने कई बार शासन को पत्र लिखा, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जब इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ग्वालियर शासकीय मेडिकल कालेज के सह प्राध्यापक डा. विपेन्द्र बक्तारिया को डीन का प्रभार सौंपा गया है। यह पहला मौका है जब किसी सह प्राध्यापक को डीन की जिम्मेदारी दी गई है। अग्रवाल ने अब शासन को पत्र लिखकर ग्वालियर मेडिकल कालेज में पदस्थ किए जाने की मांग की है।

श्योपुर मेडिकल कालेज को एमबीबीएस की सौ सीटों पर प्रवेश की अनुमति नेशनल मेडिकल कमीशन से मिली है। यह सीटें भर भी गईं लेकिन विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। पुस्तकालय में पुस्तक नहीं हैं। छात्रावास भी अधूरा है। पहले वर्ष पढ़ाए जाने वाले तीन विषय एनाटमी, फिजियोलाजी और बायोकेमेस्ट्री में एक-एक फैकल्टी हैं। कालेज की मान्यता के लिए गांधी मेडिकल कालेज भोपाल सहित अन्य कालेजों से फैकल्टी को स्थानांतरित किया गया था।