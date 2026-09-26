मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, डायल-112 के व्हाट्सएप पर आया मैसेज, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

प्रशांत व्यास, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बुधवार को भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो मुख्यालय में डायल-112 के हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा। मैसेज में मुख्यमंत्री का नाम लिखकर उन्हें जान से खत्म करने की बात कही गई थी।

बाद में आरोपित ने मैसेज को दो बार एडिट किया और अंत में डिलीट कर दिया। पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। व्हाट्सएप पर आया धमकी भरा मैसेज और पुलिस की त्वरित कार्रवाई जानकारी के अनुसार, 23 सितंबर की सुबह करीब 11.30 बजे डायल-112 के व्हाट्सएप नंबर 7869700112 पर यह धमकी भरा मैसेज आया। इसमें लिखा था कि वह मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मार देगा और वे ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। मैसेज में मुख्यमंत्री के बारे में अन्य आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई थीं। इसके बाद भेजने वाले ने मैसेज को एडिट कर उसमें कुछ और बातें जोड़ीं और धमकी दी।