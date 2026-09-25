दो दशक बाद कल से फिर जबलपुर से शुरू होगी लोक परिवहन सेवा, देर रात पहुंचीं 59 इंटरसिटी-इंट्राॅसिटी बसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। करीब दो दशक बाद एक बार फिर जबलपुर से लोक परिवहन सेवा आरंभ होगी। यात्री जबलपुर सहित आस-पास के क्षेत्र और रीवा, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर जाने-आने के लिए सरकारी सुविधाजनक बसों का सफर कर सकेंगे।
दरअसल शुक्रवार को भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव यादव द्वारा इंटरसिटी और इंट्राॅसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद शुक्रवार की देर रात बसें जबलपुर पहुंची। शनिवार रेस्ट के बाद संभवत: इंस्ट्रासिटी, इंट्राॅसिटी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार लोक परिवहन सेवा के तहत संचालित बसों में 14 इंटरसिटी बसें भी शामिल हैं, जिसमें पूर्व में संचालित 10 सूत्रसेवा की बसें भी हैं। जबकि 45 इंट्राॅसिटी बसों में जबलपुर को हाल में पीएम ई-बस योजना के तहत मिली 45 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। बताया जाता है कि इसी तरह पूर्व में संचालित 30. मेट्रो बसों को भी इंट्राॅसिटी बस सेवा में शामिल किया गया है।
जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि लोक परिवहन सेवा की बसों में सफर करना आरामदायक होगा। क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम भी होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को निजी बस, आटो पर आश्रित नहीं हो पड़ेगा। विदित हो कि वर्तमान में वर्तमान में जबलपुर से 400 बसें रीवा, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर, सागर आदि रूटों पर संचालित हो रही हैं।
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