    By Nai Dunia News NetworkEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 10:52:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 10:52:19 PM (IST)
    कोहरे की मार जारी... दिल्ली-भोपाल शताब्दी फिर लेट, पिछले एक हफ्ते से 2-3 घंटे की देरी से पहुंच रही ट्रेन
    कोहरे की मार जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12002/12001) एक बार फिर कोहरे की वजह से देरी का शिकार हुई। नई दिल्ली से सुबह 6:00 बजे चलने वाली 12002 भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस तय समय दोपहर 2:40 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचती है, लेकिन आज घने कोहरे के कारण यह ट्रेन भोपाल जंक्शन करीब शाम 5:30 बजे पहुंची। ट्रेन के लेट पहुंचने का सीधा असर वापसी सेवा पर पड़ा।

    यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा

    रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 3:10 बजे रवाना होने वाली 12001 नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे की देरी से भोपाल से रवाना हुई। अचानक हुई देरी से यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा, वहीं कई यात्रियों की आगे की कनेक्टिंग ट्रेनें और जरूरी काम भी प्रभावित हुए। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस नियमित रूप से 2 से 3 घंटे की देरी से भोपाल पहुंच रही है।


    उत्तर भारत में लगातार पड़ रहे घने कोहरे के कारण रेलवे को ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है, जिससे समय-सारणी प्रभावित हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोहरे के दौरान सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि, लगातार हो रही देरी से नियमित यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचें। - सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम, भोपाल मंडल

