मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नीमच में पान मसाला के पाउच में एमडी ड्रग्स का काला खेल, पीजी कॉलेज के पास से दो तस्कर गिरफ्तार

    जिला मुख्यालय पर पान मसाला के पाउच में एमडी ड्रग्स का काला कारोबार किया जा रहा था। नीमच सिटी पुलिस ने सूचना पर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर 36 ग्राम एमड ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 10:34:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 10:34:03 PM (IST)
    नीमच में पान मसाला के पाउच में एमडी ड्रग्स का काला खेल, पीजी कॉलेज के पास से दो तस्कर गिरफ्तार
    पीजी कॉलेज के पास से दो तस्कर गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। जिला मुख्यालय पर पान मसाला के पाउच में एमडी ड्रग्स का काला कारोबार किया जा रहा था। नीमच सिटी पुलिस ने सूचना पर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर 36 ग्राम एमडी ड्रग्स, मोटर साइकिल, पाउच सहित अन्य सामान जब्त किया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपित पूर्व से नीमच कैंट पुलिस की गिरफ्त में है।

    नीमच सिटी टीआइ पुष्पा सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनासा रोड स्थित पीजी कॉलेज और मनासा नाका सहित आसपास के क्षेत्र में सचिन नाम का युवक पान मसाला के पाउच में मिलाकर एमडी ड्रग्स बेच रहा है।


    तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी जब्त

    इस पर कॉलेज के समीप से तलाई के पास इंदिरा नगर नीमच के सचिन बैरागी को पकड़ा और तलाशी ली तो उसके पास से 36 ग्राम एमडी ड्रग्स व पान मसाला के 10 पाउच जब्त किए गए। आरोपित सचिन की निशानदेही पर ग्वालटोली के यश उर्फ रॉकी शर्मा को गिरफ्तार कर उसके पास से मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी जब्त की गई।

    यह भी पढ़ें- रेलवे में लिनन चोरी से करोड़ों की चोट... सफेद बेडशीट बनी चोरों की पहली पसंद, भोपाल मंडल को लाखों का नुकसान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.