Delhi-Mumbai Expressway Accident: भोपाल-बैतूल के मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹4-4 लाख, सीएम मोहन यादव का एलान

डिजिटल डेस्क, भोपाल/बैतूल। राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने सभी को हिला दिया। हादसे में बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र के परिवारों के सदस्य प्रभावित बताए जा रहे हैं। इस घटना पर मध्य प्रदेश सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे में हुई जनहानि पर अत्यंत दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं।

राज्य शासन की ओर से हादसे में जान गंवाने वाले भोपाल और बैतूल जिले के निवासियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्तीय सहायता की यह राशि प्रभावित परिवारों तक अविलंब पहुंचाई जाए।