    भोपाल में खुल्ले पैसे पर बवाल, कारोबारी के घर घुसे 40 डिलीवरी ब्वाय, नौकरों की कर दी पिटाई

    कोलार के रिहायशी क्षेत्र दानिश हिल्स में एक कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर जमकर हंगामा हो गया। कारोबारी के खुल्ले रुपये न देने पर डिलीवरी ब्वाय ने उनसे अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वहीं गुस्साए डिलीवरी ब्वाय ने सेंटर में जाकर अपने साथी डिलीवरी ब्वायों को बुला लिया और जमकर हंगामा किया।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 06:17:23 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 06:17:23 AM (IST)
    भोपाल में खुल्ले पैसे पर बवाल, कारोबारी के घर घुसे 40 डिलीवरी ब्वाय, नौकरों की कर दी पिटाई
    कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर हंगामा

    1. कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर हंगामा
    2. कारोबारी के खुल्ले पैसे को लेकर डिलीवरी ब्वाय को थप्पड़ मार दिया
    3. पुलिस ने डिलीवरी ब्वाय और उसके साथियों पर केस दर्ज किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के रिहायशी क्षेत्र दानिश हिल्स में एक कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर जमकर हंगामा हो गया। कारोबारी के खुल्ले रुपये न देने पर डिलीवरी ब्वाय ने उनसे अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वहीं गुस्साए डिलीवरी ब्वाय ने सेंटर में जाकर अपने साथी डिलीवरी ब्वायों को बुला लिया और कारोबारी के घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों का आतंक देखकर कारोबारी अपने परिवार के साथ कमरों में छुप गए।

    वहीं बदमाशों ने बाहर मौजूद नौकरों की पिटाई कर दी गई। कारोबारी के नौकरों की शिकायत पर कोलार थाना पुलिस ने डिलीवरी ब्वाय और उसके साथियों पर केस दर्ज किया है।

    पुलिस ने क्या कहा

    थाना प्रभारी संजय सोनी के अनुसार हर्षित गुरू दानिश हिल्स कालोनी में परिवार के साथ रहते हैं। वह पेशे से रियल स्टेट कारोबारी हैं। रविवार दोपहर करीब एक बजे उनकी पत्नी ने आनलाइन साइट ब्लिंकिट से कुछ सामान आर्डर किया था। जब डिलीवरी ब्वाय सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने आर्डर के कुछ रुपये नकद दे दिए, जबकि खुल्ले रुपये न होने पर बाकी के आनलाइन करने लगीं। इस पर डिलीवरी ब्वाय ने आनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। यह सुनकर हर्षित गुरू बाहर आए तो दोनों के बीच बहस हो गई। उनका आरोप है कि डिलीवरी ब्वाय ने अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया था।


    केस दर्ज

    वहीं इस विवाद के बाद डिलीवरी ब्वाय रोते हुए अपने सेंटर पहुंचा और दूसरे साथियों को पूरी बात बताई तो 30-40 डिलीवरी ब्वायों की भीड़ कारोबारी के घर घुस गई। वहां मौजूद कारोबारी के नौकरों ने उन्हें रोका तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मारपीट करने वाले डिलीवरी ब्वायों पर केस दर्ज किया है।

