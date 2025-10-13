भोपाल में खुल्ले पैसे पर बवाल, कारोबारी के घर घुसे 40 डिलीवरी ब्वाय, नौकरों की कर दी पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के रिहायशी क्षेत्र दानिश हिल्स में एक कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर जमकर हंगामा हो गया। कारोबारी के खुल्ले रुपये न देने पर डिलीवरी ब्वाय ने उनसे अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वहीं गुस्साए डिलीवरी ब्वाय ने सेंटर में जाकर अपने साथी डिलीवरी ब्वायों को बुला लिया और कारोबारी के घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों का आतंक देखकर कारोबारी अपने परिवार के साथ कमरों में छुप गए।

वहीं बदमाशों ने बाहर मौजूद नौकरों की पिटाई कर दी गई। कारोबारी के नौकरों की शिकायत पर कोलार थाना पुलिस ने डिलीवरी ब्वाय और उसके साथियों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने क्या कहा थाना प्रभारी संजय सोनी के अनुसार हर्षित गुरू दानिश हिल्स कालोनी में परिवार के साथ रहते हैं। वह पेशे से रियल स्टेट कारोबारी हैं। रविवार दोपहर करीब एक बजे उनकी पत्नी ने आनलाइन साइट ब्लिंकिट से कुछ सामान आर्डर किया था। जब डिलीवरी ब्वाय सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने आर्डर के कुछ रुपये नकद दे दिए, जबकि खुल्ले रुपये न होने पर बाकी के आनलाइन करने लगीं। इस पर डिलीवरी ब्वाय ने आनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। यह सुनकर हर्षित गुरू बाहर आए तो दोनों के बीच बहस हो गई। उनका आरोप है कि डिलीवरी ब्वाय ने अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया था।