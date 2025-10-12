MP में करोड़ों के हवाला कांड में हाई-वोल्टेज ड्रामा: SP का निलंबन आदेश IG ने किया निरस्त, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। हवाला मामले में 3 करोड़ रुपये की लूट के आरोपों की घिरे पुलिस अधिकारियों की जांच विभागीय अधिकारियों की गले की हड्डी बनते दिख रही है। कार्रवाई को लेकर हर दिन नये-नये आदेश जारी हो रहे हैं।

पुलिस ने क्या कहा पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने 12 अक्टूबर को लखनवाड़ा थाना प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे का निलंबन आदेश जारी किया, जिसे कुछ घंटों बाद जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा ने निरस्त कर दिया। इसकी पुष्टि आइजी प्रमोद वर्मा ने नईदुनिया से चर्चा में की है।

11 अक्टूबर की रात हवाला के 1.45 करोड़ रुपये की जब्ती पर धारा 112(2) व 3/6 बीएनएस में दर्ज अपराध क्रमांक 469/25 की जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही पर निलंबन आदेश जारी किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर के आदेश पर होने का उल्लेख आदेश में किया गया था। वहीं एसपी ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के पुलिस निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के तबादले जारी किए थे। जानकारी के अनुसार अस्थायी रूप से जारी तबादलों को भी देर रात निरस्त कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा रेंज के डीईओ राकेश कुमार सिंह ने रविवार को सिवनी जिले का दौरा किया।

जांच जारी जबलपुर आइजी के निर्देश पर एएसपी आयुष गुप्ता द्वारा हवाला मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण में जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। गौरतलब है कि अब तक इस मामले में एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मी निलंबित हो चुके हैं। इधर, जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता द्वारा की जा रही जांच जल्द पूरी होने की बात कही जा रही है, जिसका प्रतिवेदन जबलपुर आइजी प्रमोद वर्मा को भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। जांच की बात कहकर पुलिस अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कार में हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये होने की बात शिकायत में कही गई थी। जबकि एसडीओपी व पुलिस कर्मचारियों के पास से 1.45 करोड़ रुपये मिले थे। ऐसे में शेष रकम कहां गई यह अब भी जांच का विषय बना हुआ है। जुआं-सट्टा की राशि होने का अंदेशा 8 व 9 अक्टूबर की रात एनएच 44 सीलादेही बायपास में हुए घटनाक्रम के बाद जब्त 1.45 करोड़ रुपये के मामले में 11 अक्टूबर को लखनवाड़ा पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि वाहन सफेद रंग की कार क्रेटा क्र. एमएच 13 ईके 3430 से कुछ अवैध रकम व मादक पदार्थ जबलपुर से नागपुर जाने की सूचना पर एसडीओपी (सीएसपी) ने सहयोगी कर्मचारियों एसआई अर्पित भैरम थाना प्रभारी बंडोल, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, रविन्द्र उइके, आरक्षक जगदीश यादव, योगेन्द्र चौरसिया, चालक रीतेश वर्मा, आरक्षक नीरज राजपूत, केदार, सदाफल, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला के साथ मिलकर हाईवे से निकलने वाले वाहनों की जांच की।